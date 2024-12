Roche-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Roche-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Sell" belassen. Trotz des weiteren Misserfolgs des Antikörpers Prasinezumab in einer Parkinson-Studie sieht Analyst James Quigley kaum Kursbelastung. Die Erwartungen seien bereits "vernünftig gering" gewesen und der weitere Weg mit dem Mittel sei ohnehin unklar, schrieb er am Donnerstagmorgen. Er wies darauf hin, dass Patienten im frühen Stadium der Erkrankung durchaus positiv angesprochen hätten, auch wenn letztlich der primäre Endpunkt verfehlt worden sei.

Um 12:27 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2.2 Prozent auf 249.30 CHF ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6.30 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 268’117 Roche-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 6.2 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2024 wird am 30.01.2025 erwartet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2024 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



