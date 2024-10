Roche-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Roche-Aktie Sell in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 235 auf 250 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Analystenkonferenz habe sich das Management ungewohnt bereitwillig zu den Konsenserwartungen für das kommende Jahr geäussert, mit denen es sich grundsätzlich einverstanden zeigte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Roche-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 14:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.1 Prozent auf 277.60 CHF zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 9.94 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 321’337 Roche-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 18.2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.