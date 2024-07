Roche-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche vor Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Bei der Zahlenvorlage dürfte der Pharmakonzern unter Beweis stellen, dass das Augenmedikament Vabysmo der grösste Wachstumstreiber sei, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einem am Montag vorliegenden Ausblick.

Um 11:47 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 278.80 CHF nach oben. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 22.88 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 132’532 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 18.8 Prozent. Am 25.07.2024 dürfte Roche die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

