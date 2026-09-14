Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs

Das Mittel senkte das Sterberisiko im Vergleich zum Standardmedikament Topotecan um 54 Prozent und das Risiko einer Krankheitsverschlechterung um 71 Prozent. Das Hauptziel der Studie sei damit erreicht worden, teilte Roche in der Nacht auf Sonntag mit.

Die Ergebnisse werden laut den Angaben am Sonntag an einer Lungenkrebskonferenz in Seoul präsentiert und gleichzeitig im Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Die Studie namens Taishan-302 umfasste 451 Patienten in China und verglich Tam-Peli mit Topotecan bei Patienten, deren Krankheit nach einer vorherigen Chemotherapie erneut aufgetreten war. Das mittlere Gesamtüberleben betrug 13,3 Monate mit Tam-Peli gegenüber 9,4 Monaten mit Topotecan. Die Ansprechrate auf die Behandlung lag bei 59,1 Prozent gegenüber 9,7 Prozent.

Tam-Peli ist ein sogenanntes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das den Botenstoff B7-H3 angreift, der auf Krebszellen häufig vorkommt. Das Mittel ist noch nicht zugelassen.

Roche entwickelt und vermarktet Tam-Peli ausserhalb von China, Hongkong und Macau und plant, rasch globale Phase-III-Studien zu starten. Das Mittel hat laut den Angaben etwa in den USA den Status "Breakthrough Therapy Designation" für besonders erfolgsversprechende neue Therapien.

Die Roche-Aktie zeigt sich am Montag zeitweise 2,38 Prozent höher bei 352,40 Schweizer Franken.

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Basel (awp)