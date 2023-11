Roche-Aktie unentschlossen: Roche mit neuem Test für Hepatitis-Diagnostik

Damit könnten Patienten in Kombination mit anderen Laborergebnissen und klinischen Informationen in einem einzigen Test die Bestätigung erhalten, ob und in welchem Ausmass sie an Hepatitis B (HBV) erkrankt sind, so Roche . HBV ist den Angaben zufolge die häufigste Form der Virushepatitis. Sie betrifft demnach Menschen aller Altersgruppen. Die Genussscheine von Roche geben am Montag an der SIX zeitweise um minimale 0,02 Prozent auf 238,65 Franken nach, nachdem sie anfangs noch kleine Gewinne verbucht hatten und dann teilweise tiefer ins Minus gefallen waren.

hr/uh

Basel (awp)