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25.08.2026 08:56:37
Roche-Aktie: Tochter Chugai reicht Zulassungsantrag in Japan ein
Die Roche-Tochter Chugai hat einen Zulassungsantrag für Vamikibart in Japan eingereicht.
Im Falle einer Zulassung wäre Vamikibart die erste Anti-IL-6-Antikörpertherapie in Japan zur Behandlung dieser Form von UME, heisst es in einer Roche-Mitteilung vom Dienstag. Das Mittel hatte Ende Juni den "Orphan Drug Status" erhalten.
dm/uh
Zürich (awp)
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