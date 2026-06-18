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Antrag in Prüfung 18.06.2026 13:53:00

Roche-Aktie tiefer: Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination - Generika-Konkurrenz für Grippemittel Xofluza in den USA

Roche-Aktie tiefer: Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination - Generika-Konkurrenz für Grippemittel Xofluza in den USA

Roche hat bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen ergänzenden Zulassungsantrag für die Kombination von Lunsumio Velo und Polivy zur Behandlung von Erwachsenen mit einer aggressiven Form von Lymphdrüsenkrebs eingereicht.

Die FDA hat den Antrag zur Prüfung angenommen und will bis zum 9. Februar 2027 über eine Zulassung entscheiden, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte.

Grundlage des Antrags sind Daten der Phase-III-Studie Sunmo, in der Lunsumio Velo (Mosunetuzumab) als subkutane Darreichungsform mit Polivy (Polatuzumab Vedotin) kombiniert wurde. Diese Kombination wurde mit einer bisherigen Standardbehandlung für Menschen mit einem aggressiven B-Zell-Lymphom verglichen. Die Kombinationstherapie konnte das Risiko, dass die Erkrankung fortschreitet oder die Betroffenen versterben, um 59 Prozent senken. Zudem lebten die Patientinnen und Patienten im Durchschnitt deutlich länger, ohne dass sich ihre Erkrankung verschlechterte.

Wie Roche weiter berichtet, bestätigten aktualisierte Studiendaten, die kürzlich auf internationalen Fachkongressen vorgestellt wurden, die positiven Ergebnisse der Behandlung. Auch nach einer längeren Nachbeobachtungszeit zeigte die Kombination demnach weiterhin einen deutlichen Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Besonders ausgeprägt war der Effekt bei Menschen, die nach einer ersten Behandlung eine zweite Therapielinie benötigten.

Roche bekommt Generika-Konkurrenz für Grippemittel Xofluza in den USA

Die Roche-Tochter Genentech erhält Konkurrenz durch ein Generikum: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die ersten Generika-Tabletten für das Grippemittel Xofluza zugelassen. Der Schritt erfolge "rechtzeitig zur Grippesaison 2026/27", wie die US-Behörde in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Dies unterstreiche das Ziel von US-Präsident Donald Trump, Generika besser verfügbar zu machen, heisst es in der Mitteilung. Die Tabletten von Norwich Pharmaceuticals könnten für die Behandlung der nicht komplizierten akuten Influenza sowie zur Prophylaxe bei Patienten ab fünf Jahren eingesetzt werden.

In den USA würden neun von zehn Rezepten für Generika ausgestellt, heisst es weiter. "Eine grössere Verfügbarkeit von Generika fördert den Wettbewerb auf dem Markt, was wiederum die Behandlungskosten senkt und den Zugang zur Gesundheitsversorgung für mehr Patienten verbessert", schreibt die FDA.

Die Aktie von Roche verliert an der SIX zeitweise 1,68 Prozent auf 322,30 CHF.

Basel (awp)

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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