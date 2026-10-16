|Autoimmunerkrankung
|
16.10.2026 12:55:03
Roche-Aktie tiefer: US-Zulassung für Enspryng bei Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten
Roche hat in den USA die Zulassung für das Medikament Enspryng zur Behandlung der Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten.
Die Zulassung stützt sich auf zwei Phase-III-Studien namens SatraGo-1 und SatraGo-2 mit insgesamt 258 Teilnehmern aus 19 Ländern. In der Studie SatraGo-2 erreichten 53 Prozent der mit Enspryng behandelten Patienten eine Verringerung des Augenvortretens um mindestens 2 Millimeter, verglichen mit 23 Prozent in der Placebogruppe.
Die Schilddrüsenaugenkrankheit - Thyroid Eye Disease (TED) oder auf Deutsch Endokrine Orbitopathie (EO) - ist auch bekannt als Morbus-Basedow-Augenerkrankung. Es handelt sich um eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der sich das Gewebe hinter den Augen entzündet und die Augen hervortreten können.
Enspryng ist bereits seit 2020 in rund 90 Ländern für eine andere Autoimmunerkrankung des Nervensystems zugelassen. Roche prüft das Medikament zudem für weitere Autoimmunerkrankungen, darunter eine Erkrankung namens Mogad, für die die US-Behörde bereits eine beschleunigte Prüfung eingeleitet hat.Die Roche-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,64 Prozent auf 377,27 Franken ab.
awp-robot/hr
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zieht am Freitag etwas an. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende deutlich höher. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.