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Autoimmunerkrankung 16.10.2026 12:55:03

Roche-Aktie tiefer: US-Zulassung für Enspryng bei Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten

Roche-Aktie tiefer: US-Zulassung für Enspryng bei Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten

Roche hat in den USA die Zulassung für das Medikament Enspryng zur Behandlung der Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten.

Es handelt sich dabei um die erste Therapie, die Patienten selbst zu Hause unter die Haut spritzen können, wie der Pharmakonzern in einem Communiqué vom Freitag schrieb.

Die Zulassung stützt sich auf zwei Phase-III-Studien namens SatraGo-1 und SatraGo-2 mit insgesamt 258 Teilnehmern aus 19 Ländern. In der Studie SatraGo-2 erreichten 53 Prozent der mit Enspryng behandelten Patienten eine Verringerung des Augenvortretens um mindestens 2 Millimeter, verglichen mit 23 Prozent in der Placebogruppe.

Die Schilddrüsenaugenkrankheit - Thyroid Eye Disease (TED) oder auf Deutsch Endokrine Orbitopathie (EO) - ist auch bekannt als Morbus-Basedow-Augenerkrankung. Es handelt sich um eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der sich das Gewebe hinter den Augen entzündet und die Augen hervortreten können.

Enspryng ist bereits seit 2020 in rund 90 Ländern für eine andere Autoimmunerkrankung des Nervensystems zugelassen. Roche prüft das Medikament zudem für weitere Autoimmunerkrankungen, darunter eine Erkrankung namens Mogad, für die die US-Behörde bereits eine beschleunigte Prüfung eingeleitet hat.

Die Roche-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,64 Prozent auf 377,27 Franken ab.

awp-robot/hr

Basel (awp)

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