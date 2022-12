Roche-Aktie tiefer: Roche baut Onkologiegeschäft in Kasachstan aus

Das Unternehmen hat am Donnerstag mit dem kasachischen Gesundheitsministerium ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Dafür ist Roche -Verwaltungsratspräsident Christoph Franz Medienberichten zufolge in das Land gereist und hat sich dort mit dem Staatsoberhaupt Kassym-Schomart Tokajew getroffen.

Ziel des Rahmenvertrags zwischen den beiden Parteien sei es, den Zugang zu innovativen Therapien in Kasachstan zu verbessern, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mit, nachdem die kasachische Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Forbes" und das staatliche Newsportal "Kazinform" online darüber berichtet hatten.

Der Vertrag sieht vor, dass Roche einen Technologietransfer an einen lokalen kasachischen Partner durchführt. Dabei gehe es insbesondere um Behandlungen des HER2 positiven Brustkrebses, einer besonders aggressiven Art dieser Krankheit. Gerade in diesem Bereich bestehe grosser medizinischer Bedarf. Denn Brustkrebs ist den Angaben zufolge die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Kasachstan und eine der häufigsten Todesursachen im Land.

Zur Vereinbarung gehört gemäss Roche auch die Aus- und Weiterbildung von lokalen Studenten im Bereich der innovativen Diagnostik. Laut den kasachischen Medien soll mit Hilfe von Roche ein Ausbildungszentrum an der medizinischen Fakultät der Nasarbajew-Universität in Astana eingerichtet werden.

Roche sei in allen Ländern, in denen es tätig sei, im regelmässigen Austausch mit Behörden und lokalen Partnern. "Wir setzen uns laufend dafür ein, dass Patientinnen und Patienten in Kasachstan Zugang zu unseren innovativen Medikamenten und Diagnostika haben. In diesem Zusammenhang ist der Vertragsabschluss zu verstehen", so ein Sprecher.

Das Unternehmen ist gemäss eigenen Angaben seit 1993 in Kasachstan vertreten und beschäftigt dort etwa 60 Mitarbeitende. Der Konzern hat in dem Land zwar eine Marketing- und Services-Organisation, jedoch keine Produktion vor Ort.

Roche-Titel fallen an der SIX zeitweise um 0,55 Prozent auf 308,30 Franken zurück.

Basel/Astana (awp)