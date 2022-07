Roche-Aktie steigt: Roche kommt möglicher US-Zulassung neuartiger Blutkrebs-Therapie näher

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dieser Immuntherapie eine beschleunigte Überprüfung zugesagt. Eine Entscheidung wird für Ende Dezember erwartet, wie Roche am Mittwoch mitteilte.

Lunsumio wird zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Blutkrebs (rezidiviertes oder refraktäres follikuläres Lymphom; FL) eingesetzt, die zuvor bereits mindestens zwei Therapien erhalten haben. FL ist laut Mitteilung die häufigste indolente (langsam wachsende) Form des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL), einer Art von Blutkrebs, der nach der ersten Therapie häufig wiederkehrt und immer schwerer zu behandeln ist.

Die Ergebnisse klinischer Studien hätten gezeigt, dass Lunsumio bei fortgeschrittenem follikulärem Lymphom dauerhaft anspreche, was einen Schritt in Richtung eines Paradigmenwechsels in der Behandlung darstelle, wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, in der Mitteilung zitiert.

Die Roche-Aktie gewinnt an der SWX am Mittwoch zeitweise 2,10 Prozent auf 325,70 Franken.

hr/tv

Basel (awp)