|RNAi-Wirkstoff
|
13.10.2026 11:40:37
Roche-Aktie: Stärkung von Pipeline gegen Fettleibigkeit mit Lizenzabkommen
Roche hat mit dem chinesischen Biotechunternehmen Rona Therapeutics eine exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet.
Mit dem Abkommen will Roche seine bestehende Pipeline im Bereich Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (CVRM) stärken und innovative Behandlungsmöglichkeiten gegen Adipositas entwickeln.
Laut Rona könnte die Hemmung von ALK7 dazu beitragen, insbesondere viszerales Fett (Fett im Bauchraum) und andere Fettablagerungen ausserhalb des normalen Fettgewebes zu reduzieren, während die Muskelmasse erhalten bleibt. Damit verfolgt der Wirkstoff einen neuartigen Ansatz zur Behandlung von Adipositas und Stoffwechselerkrankungen, der sich von bestehenden inkretinbasierten Therapien unterscheidet und diese ergänzen könnte.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Rona Therapeutics Vorab- und kurzfristige Meilensteinzahlungen von bis zu 100 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus kann das Unternehmen weitere Zahlungen von bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar erhalten, abhängig von der Erreichung bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsziele. Zusätzlich sind gestaffelte Lizenzgebühren auf die weltweiten Nettoumsätze vorgesehen.An der SIX steigt die Roche-Aktie zeitweise 1,51 Prozent auf 375,40 Franken.
hr/uh
Basel/Santa Barbara (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.