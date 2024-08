Roche-Aktie stabil: Roche erweitert Labortestkapazitäten für Mpox

Das Unternehmen habe mehrere Tests entwickelt, mit denen man das Virus nachweisen könne.

Und man wolle Regierungen, Gesundheitsdienstleistern und Organisationen, die sich für die Bekämpfung der Krankheit einsetzen, weltweit Zugang zu den PCR-Tests gewähren. Ausserdem arbeite der Pharmakonzern aktiv mit seinen Partnern zusammen, um die Mpox-Laborkapazitäten weltweit zu verbessern, teilte Roche am Dienstag mit. Auf seinem Roche Scientific Campus in Südafrika sowie in Labors auf dem gesamten afrikanischen Kontinent biete das Unternehmen zudem Schulungen an.

"Unser Engagement zur Unterstützung der weltweiten Bekämpfung von Mpox begann 2022, als wir eine Reihe von Tests entwickelten, um den weltweiten Zugang zu schnellen und hochwertigen PCR-Tests zu ermöglichen", wird Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert. Solche Tests seien für die Bewältigung neuer Krankheiten wie Mpox "von entscheidender Bedeutung".

