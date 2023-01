Roche-Aktie sinkt leicht: Roche beschliesst Kooperation mit US-Biotech Sonnet Kooperation bei Krebsprogramm

Atezolizumab ist unter dem Markennamen Tecentriq bereits in verschiedenen Indikationen weltweit zugelassen.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung soll in einer klinischen Studie (SB221) die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit des Sonnet-Kandidaten SON-1010 (IL12-FHAB) in Kombination mit Atezolizumab bei Patienten mit platinresistentem Eierstockkrebs (PROC) untersucht werden, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte.

Der Roche -Genussschein notiert an der SIX zwischenzeitlich 0,31 Prozent tiefer bei 292,70 Franken.

