|Augenmittel
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28.08.2026 16:13:37
Roche-Aktie schwächelt trotzdem: Studienerfolg für Vabysmo
Der Pharmakonzern Roche hat mit seinem Augenmittel Vabysmo einen Studienerfolg erzielt.
Die Daten wurden am Freitag am Kongress der Asia-Pacific Vitreo-retina Society im australischen Gold Coast präsentiert. In der Studie namens "Salween" wurden 135 Patienten aus neun asiatischen Märkten über rund zwei Jahre mit Vabysmo behandelt. AMD ist eine Augenerkrankung, die zu schwerem Sehverlust führen kann.
Bei der untersuchten Unterform der Erkrankung nAMD, der sogenannten polypoidalen choroidalen Vaskulopathie, die in Asien besonders häufig vorkommt, verbesserte sich die Sehschärfe der Patienten im Schnitt um 7,3 Buchstaben auf einer Sehtafel. Ausserdem wurde Vabysmo dabei von den Patienten gut vertragen.
Vabysmo ist in mehr als 100 Ländern, darunter die USA, Japan und die EU, zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration und des diabetischen Makulaödems zugelassen.
Die Roche-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,24 Prozent auf 359,49 Franken.
cf/cg
Basel (awp)
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