Roche-Aktie schwächelt: Roche-Tochter Chugai verfehlt Ziele in Phase-III-Studie

In der Phase-III-Studie Luminesce erreichte der von Chugai entwickelte Kandidat Enspryng (Satralizumab) die gesteckten Ziele nicht.

Dabei wurde das Mittel zur Behandlung der seltenen Autoimmunerkrankung generalisierte Myasthenia gravis (gMG) eingesetzt. Am Ende hätten die Ergebnisse nicht den Erwartungen hinsichtlich des Ausmasses des klinischen Nutzens entsprochen. Die detaillierten Ergebnisse sollen auf der Jahrestagung 2024 der American Academy of Neurology (AAN) am 15. April in Denver vorgestellt werden.

Gleichzeitig teilte Chugai mit, dass die Ergebnisse dieser Studie bei der schweren Muskelschwäche keinen Einfluss auf Enspryng in der Indikation Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) haben, für das das Medikament bereits zugelassen ist.

Chugai plant in Zusammenarbeit mit Roche die Entwicklung von Enspryng für weitere neurologische Autoimmun- und Entzündungskrankheiten wie beispielsweise Autoimmunenzephalitis (AIE) oder die Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-assoziierte Störung (MOGAD) voranzutreiben.

Roche-Aktien nach Studiendaten zu Enspryng unter Druck

Für die Genussscheine von Roche geht es am Donnerstag in einem deutlich festeren Markt abwärts. Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,89 Prozent tiefer bei 228,90 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) steht deutlich im Plus mit 1,14 Prozent. Grund ist der überraschende Entscheid der SNB kurz zuvor, die Leitzinsen zu senken.

Die ZKB bezeichnet die Resultate als "nicht robust". Es wird vermutet, dass die Einreichung eines Zulassungsantrags für diese Indikation bei den Behörden leider nicht bevorstehe.

JPMorgan erwartet infolge der Resultate nicht, dass Roche in der Lage sein werde das Spitzenumsatzpotenzial von 800 Millionen Franken für Enspryng zu erreichen. Man gehe mittlerweile von einem Spitzenumsatzpotenzial von rund 400 Millionen aus, heisst es.

hr/jb

Basel/Tokio (awp)