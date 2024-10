Roche-Aktie schwächelt dennoch: Roche mit Umsatzwachstum in Q3

Entsprechend haben die Basler ihre bisherigen Ziele bestätigt.

In den ersten neun Monaten setzte der Pharmakonzern annähernd 45 Milliarden Franken um, ein Plus von 2 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen sind die Verkäufe um 6 Prozent gestiegen. Dabei habe Roche von einer hohen Nachfrage sowohl nach seinen Medikamenten als auch nach seinen Diagnostika profitiert, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch.

Gute Nachfrage stützt

So steuerte die Pharmasparte Umsätze von 34,3 Milliarden Franken bei, ein Plus von 3 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung von einer guten Nachfrage nach Medikamenten wie dem Augenpräparat Vabysmo, Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Polivy (Blutkrebs). Zusammen erzielten diese fünf Medikamente Verkäufe in Höhe von 13,2 Milliarden, was einem Plus von 2,7 Milliarden (kWk) gegenüber der Vorjahresperiode entspreche, heisst es in der Mitteilung weiter.

Mit seinen Diagnostika setzte Roche 10,7 Milliarden um und damit so viel wie im Vorjahreszeitraum. Hier verbuchte Roche eine gute Nachfrage etwa nach seinen immundiagnostischen Produkten, wozu beispielsweise Herz-, Onkologie- und Schilddrüsentests zählen. Weitere Impulse kamen laut Roche von Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik.

Zur Erinnerung: Während der Corona-Pandemie hatte Roche vor allem mit der Diagnostik-Sparte stark von der Nachfrage nach Tests profitiert und einen entsprechend starkes Geschäft verbucht. Mit dem Ende der Pandemie sind diese Umsatzzahlen klar gefallen.

Gewinnzahlen legt Roche nach neun Monaten traditionell nicht vor.

Ausblick bestätigt

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Roche die durchschnittlichen Analystenschätzungen beim Gruppen- und Pharmaumsatz leicht übertroffen. Die Diagnostik-Einnahmen fielen in etwa wie erwartet aus.

Gleichzeitig ist der Konzern damit auf gutem Weg, die eigenen Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. So erwartet der Pharmakonzern zu konstanten Wechselkursen weiter einen Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Kerngewinn je Titel soll derweil im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Wie immer ist die Gruppe bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Darüber hinaus bestätigt Roche frühere Aussagen, wonach die Erosion durch Nachahmer-Medikamenten 2024 bei 1,4 Milliarden liegen dürfte. Der Rückgang der Covid-Verkäufe wird weiterhin mit rund 1,1 Milliarden veranschlagt.

Roche-Bons nach Umsatzzahlen zeitweise im Plus

Die Genussscheine von Roche notieren am Mittwoch zeitweise höher. Die Umsätze in den ersten neun Monaten lagen dank der Pharma-Division etwas über den Erwartungen der Analysten. Die Guidance und der bis zum Jahresende zu erwartende Newsflow bleibt unverändert.

Das Papier kann seine Gewinne jedoch nicht verteidigen. Zeitweise verlieren die Roche-Bons im SIX-Handel 0,46 Prozent auf 270,95 Franken. Bis dato hatten die Genussscheine im laufenden Jahr gut 11 Prozent zugelegt, nach einem Minus von 15 Prozent im gesamten Vorjahr.

Analysten sehen nach neun Monaten ihre Erwartungen beim Gruppenumsatz etwas übertroffen. Dies liegt daran, dass die Pharma-Division besser als prognostiziert abschnitt und damit den etwas unter Erwartungen ausgefallen Umsatz im Diagnostikgeschäft mehr als wettmachen konnte.

Als wichtige Wachstumstreiber werden die Medikamente Vabysmo, Hemlibra und Perjeta genannt. Die Bank Vontobel hebt dabei das Augenmittel Vabysmo besonders hervor. Dieses habe erneut die Erwartungen übertroffen, wie dies bereits seit seiner Lancierung der Fall sei.

Gleichzeitig bleiben die Analysten angesichts der unveränderten Guidance relativ nüchtern. Die ZKB sieht zumindest bisher (vor der Telefonkonferenz am Nachmittag) die Zahlen gar als 'Non-Event'. Der noch zu erwartende Nachrichtenfluss im Schlussquartal 2024 bleibe unverändert, so der zuständige Analyst.

Und die US-Bank Goldman Sachs spricht von Umsatzzahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. So erwartet der zuständige Analyst in er Folge denn auch nur limitierte Anpassungen der Konsenserwartungen.

Roche bleibt auf Wachstumskurs - Belastungsfaktoren verschwinden zunehmend

Roche bleibt auch nach neun Monaten auf dem Wachstumspfad. Für das Gesamtjahr sieht sich der Basler Konzern damit auf gutem Weg, die eigene Zielsetzung zu erreichen.

Nach und nach gelingt es dem Pharmakonzern, die schwierigen Jahre hinter sich zu lassen, als Nachahmerprodukte und die weggefallenen Covid-19-Umsätze das Wachstum überschatteten. Deutliche Spuren hätten die Corona-Folgen letztmals im ersten Quartal 2024 hinterlassen, sagt CEO Thomas Schinecker nach Vorlage der 9-Monats-Zahlen im Gespräch mit Analysten. "Im zweiten und dritten Quartal waren sie kaum noch sichtbar."

Auch in puncto Umsatzerosion durch Biosimilars hat Roche dem CEO nach das Gröbste überstanden und die Lage stabilisiert sich nun. Zur Erinnerung: Nachahmerprodukte für die altgedienten Blockbuster Avastin, Herceptin und Mabthera haben den Konzern in den vergangenen Jahren Milliarden an Umsätzen gekostet.

Nach 9 Monaten auf Kurs

Dank neuerer Zulassungen sind diese Effekte aber mittlerweile mehr als ausgeglichen. Das bestätigen denn auch die am Mittwoch vorgelegten Zahlen. So setzte der Pharmakonzern in den ersten neun Monaten annähernd 45 Milliarden Franken um, ein Plus von 2 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen sind die Verkäufe gar um 6 Prozent gestiegen. Dabei habe Roche von einer hohen Nachfrage sowohl nach seinen Medikamenten als auch nach seinen Diagnostika profitiert, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch.

Die grösserer Pharmasparte steuerte Umsätze von 34,3 Milliarden Franken bei (+3%). Getragen wurde die Entwicklung von einer guten Nachfrage nach Medikamenten wie dem Augenpräparat Vabysmo, Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Polivy (Blutkrebs). Zusammen erzielten diese fünf Medikamente Verkäufe in Höhe von 13,2 Milliarden, was einem Plus von 2,7 Milliarden (kWk) gegenüber der Vorjahresperiode entspreche, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Diagnostik-Sparte hat mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden die Einnahmen stabil gehalten. Sie hatte noch deutlicher unter dem Wegfall der Corona-Umsätze gelitten. Corona-Tests hatten die Sparte regelrecht beflügelt.

Gewinnzahlen legt Roche nach neun Monaten traditionell nicht vor.

Fokus auf Hoffnungsträger

Für das Gesamtjahr hat CEO Schinecker die bisherige Prognose bestätigt, wonach der Konzern weiter wachsen soll. Dabei soll der Gewinn etwas stärker zulegen als der Umsatz. Und auch nach 2024 geht der Manager von weiteren Wachstum aus.

Immerhin habe Roche seine Pipeline in den vergangenen anderthalb Jahren verschlankt, um sich nun vor allem auf die aussichtsreichsten Projekte zu konzentrieren. Hierzu zählen nicht zuletzt die Schlankmacher, die der Konzern vergangenes Jahr im Zuge einer Übernahme erworben hat. "Wir treiben die Projekte mit Hochdruck voran", bestätigt Schinecker frühere Aussagen.

Um sich auch künftig nicht mit den weniger erfolgreichen Projekten zu verzetteln, hatte Roche zuletzt am Investorentag im September angekündigt, die Projekte an klar bestimmten Kriterien zu messen. Dies soll dazu beitragen, dass Roche kein Geld in weniger aussichtsreichen Projekten versenke und so die Erfolgsquote und damit auch die Geschäftszahlen steigere, bekräftigte Schinecker.

