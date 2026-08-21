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21.08.2026 09:24:00
Roche-Aktie sackt ab: Tochter Genentech investiert Millionen-Betrag in US-Standort
Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktionskapazitäten in den USA weiter aus.
Mit dem Ausbau werde sich die Grösse des bestehenden Standorts verdoppeln, teilte Genentech am Donnerstag mit. Die neue Anlage soll unter anderem vorgefüllte Spritzen und Autoinjektoren herstellen und damit die Produktionskapazitäten für die künftige Medikamentenpipeline erweitern.
Durch die Investition sollen rund 250 neue Arbeitsplätze in der Produktion sowie während der Bauphase etwa 200 Stellen entstehen. Der kommerzielle Betrieb ist ab 2031 geplant.
Genentech betreibt den Standort Hillsboro seit 2006. Roche und Genentech verfügen in den USA derzeit über 13 Produktions- und 15 Forschungs- und Entwicklungsstandorte und beschäftigen dort rund 25'000 Mitarbeitende.
Die Roche-Aktie verliert im SIX-Handel am Freitag stellenweise 1,45 Prozent auf 366,40 Franken.
yz/rw
Hilsboro (awp)
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