Roche-Aktie: Roche will bei MS-Fachkongress zahlreiche neue Daten vorlegen

Insgesamt werde der Konzern 36 Abstracts, also Präsentationen, zu Präparaten wie dem bereits zugelassenen Ocrevus oder dem Prüfmedikament Fenebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose sowie zu Enspryng (Satralizumab) zur Behandlung von Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) vorstellen.

Während der Tagung "European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis" vom 11. bis 13. Oktober werde Roche etwa Daten zur Phase-Ib-Studie Ocarina I und zur Phase-III-Studie Ocarina II vorlegen, in denen eine subkutane Ocrevus-Injektion untersucht werde.

Darüber hinaus werden die Phase-II-Studie Fenopta zu Fenebrutinib für Menschen mit MS und die neuesten Enspryng-Daten für Menschen mit NMOSD vorgestellt, die auch längerfristige Daten aus der Phase-III-Studie Sakuramoon umfassen. NMOSD sind seltene Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems.

hr/rw

Basel (awp)