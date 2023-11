Roche-Aktie: Roche mit neuem Test für Hepatitis-Diagnostik

Damit könnten Patienten in Kombination mit anderen Laborergebnissen und klinischen Informationen in einem einzigen Test die Bestätigung erhalten, ob und in welchem Ausmass sie an Hepatitis B (HBV) erkrankt sind, so Roche . HBV ist den Angaben zufolge die häufigste Form der Virushepatitis. Sie betrifft demnach Menschen aller Altersgruppen.

hr/uh

Basel (awp)