Roche-Aktie: Roche legt neue Langzeitdaten für Ocrevus vor

So hätten 77 Prozent der Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose nach einer 10-jährigen Behandlung kein Fortschreiten der Behinderung mehr aufgewiesen und 92 Prozent könnten weiterhin ohne fremde Hilfe gehen.

Roche präsentiert die neuen Daten am neunten Joint ECTRIMS-ACTRIMS Meeting (European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis). Die 10-Jahres-Wirksamkeitsdaten unterstreichen die Fähigkeit von Ocrevus, das Fortschreiten der Behinderung zu verhindern bei gleichzeitiger Erhaltung der Mobilität. Die neuen 10-Jahres-Sicherheitsdaten von über 6'000 Patientinnen und Patienten bestätigten zudem das Langzeit-Sicherheitsprofil des Mittels, schreibt Roche am Donnerstag in einer Mitteilung.

Mehr als 3'200 Frauen, die mit Ocrevus behandelt wurden, hätten zudem über kein erhöhtes Risiko für unerwünschte Schwangerschafts- und Säuglingsfolgen berichtet, so Roche weiter. Dabei hätten "Real-World-Analysen" ein geringes Risiko für Rückfälle während und nach der Schwangerschaft gezeigt.

gab/tv

Basel (awp)