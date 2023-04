Roche-Aktie: Roche legt Daten zu neuen Therapien gegen Darmkrebs vor

Dabei handelt es sich um Daten aus einer Studie in der frühen Phase Ib.

Diese zeigten, dass 62 Prozent der Patienten mit einem bestimmten Darmkrebs auf die Behandlung mit dem Kandidaten Divarasib (GDC-6036) in Kombination mit Cetuximab angesprochen hätten, teilte Roche am Dienstag mit. Darmkrebs ist laut den Angaben die dritthäufigste Krebserkrankung weltweit. Zudem sei er eine der Hauptursachen für krebsbedingte Todesfälle.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, zeigten die Daten der Studie GO42144, dass die Behandlung mit Divarasib in Kombination mit Cetuximab eine vielversprechende klinische Aktivität und ein überschaubares Sicherheitsprofil bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem KRAS G12C-positivem Darmkrebs (CRC) aufweist.

Der Kandidat Divarasib wird den Angaben zufolge derzeit auch in Phase-I-Studien als Einzelwirkstoff und in Kombination mit anderen Krebstherapien zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), CRC und anderen soliden Tumoren untersucht. Divarasib wird zudem in einer globalen Phase-II/III-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC untersucht.

