Roche-Aktie: Roche erhält zwei positive Empfehlungen eines EU-Fachausschusses

So hat das "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP) der Europäischen Medikamentenbehörde (EMA) zu Handen der EU-Kommission empfohlen, die Krebs-Immuntherapie Mosunetuzumab von Roche für die Behandlung von Lymphdrüsen-Krebs unter gewissen Bedingungen zuzulassen, wie Roche am Freitag mitteilte. Die Empfehlung gilt für erwachsene Patienten.

Bei Mosunetuzumab handelt es sich um einen Antikörper der zur Behandlung von Blutkrebs wie dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) oder von diffusem grosszelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) erforscht wird.

Die zweite Empfehlung des CHMP gilt für das Medikament Tecentriq zur Behandlung von Lungenkrebs, konkret von nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im frühen Stadium, ebenfalls bei Erwachsenen.

Roche geht davon aus, dass die EU-Kommission aufgrund der Empfehlungen des CHMP bald über die entsprechenden Zulassungen befinden wird.

cf/tp

Basel (awp)