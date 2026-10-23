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Aktieneinstufung 23.10.2026 15:43:44

Roche-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Roche-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die Roche-Aktie aus.

Roche
391.31 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften.

Aktieninformation im Fokus: Die Roche-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:27 Uhr bei 392.30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.96 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 364’222 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 19.5 Prozent zu. Experten erwarten, dass Roche am 04.02.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3534 18.06.2027 154750774
Long 12.3797 16.06.2028 158194312
Long 108.6667 20.11.2026 160008230
Typ Hebel Verfall Valor
Short 978.0001 18.12.2026 150796026
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1912 12.36 157924765
Long 12.3797 6.38 161119025
Long 19.9592 3.35 162067365
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5638 13.65 159435558
Short 11.6429 7.10 153511538
Short 30.5625 1.85 152365193
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -45.05 129024514
Long 10 -9.79 123630198
Long 12 -25.44 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
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23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
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Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Roche am 23.10.2026

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