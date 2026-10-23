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23.10.2026 15:43:44
Roche-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt
Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die Roche-Aktie aus.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften.
Aktieninformation im Fokus: Die Roche-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:27 Uhr bei 392.30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1.96 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 364’222 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 19.5 Prozent zu. Experten erwarten, dass Roche am 04.02.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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