Roche-Aktie profitiert: Roche mit weiteren positiven Daten für MS-Mittel Ocrevus - Corona-Behandlung erhält "Priority Review"-Status des FDA

So hätten bei einer Zwischenauswertung der CONSONANCE-Studie nach einem Jahr 75 Prozent der Patienten mit sekundär progredienter multipler Sklerose (SPMS) und primär progredienter MS (PPMS) keine Anzeichen für ein Fortschreiten der Erkrankung gezeigt, teilte der Konzern Roche am Montag mit. Zudem seien zusätzliche Daten zu Behandlungsunterschieden bei neu diagnostizierten MS-Patienten nach Rasse und ethnischer Zugehörigkeit erhoben und ausgewertet worden.

Die zusätzlichen Daten zu den Behandlungsunterschieden würden an der 74. Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) vorgestellt, heisst es weiter. Diese findet vom 2. bis 7. April 2022 in Seattle statt. Die CONSONANCE-Daten würden dann virtuell am 24. bis 26. April 2022 am selben Kongress präsentiert.

Roche erhält für Corona-Behandlung Actemra "Priority Review"-Status des FDA

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für die COVID-19-Therapie Actemra/RoActemra des Pharmakonzerns Roche zu einem Zulassungsantrag ein beschleunigtes Prüfverfahren ("Priority Review") gewährt. Dabei gehe es um die intravenöse Behandlung von hospitalisierten, erwachsenen Corona-Patienten mit dem Mittel, teilte Roche am Montag mit.

Im Falle einer Zulassung wäre Actemra/RoActemra laut Roche der erste in den USA zugelassene Immunmodulator zur Behandlung von Corona-Patienten im Krankenhaus. Bereits im Juni hatte die FDA basierend auf den Ergebnissen zu vier Studien mit über 5500 Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung für die Behandlung eine Notfallzulassung erteilt.

Zu der nun gewährten beschleunigten Prüfung des FDA rechnet Roche in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit einem Entscheid. Das Medikament ist derzeit in 16 Ländern weltweit für die Behandlung von Patienten mit schwerer oder kritischer COVID-19-Infektion zugelassen.

Darüber hinaus ist die Therapie schon seit Jahren zur Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis (RA) zugelassen.

Roche ziehen an der Börse nach Studiendaten und FDA-Status klar an

Der Pharmakonzern Roche zählt am Montag zu den Favoriten unter den Blue Chips. Am Morgen hatte das Unternehmen neue Daten vorgelegt, die einmal mehr die Wirksamkeit seines Blockbusters Ocrevus untermauern. Zudem wird sich die US-Zulassungsbehörde FDA bevorzugt um den Zulassungsantrag für eine Corona-Therapie kümmern.

Zwischenzeitlich ziehen die Genussscheine um 2,58 Prozent auf 380,73 Franken an, womit das Jahreshoch bei 383 Franken nur noch einen Wimpernschlag entfernt liegt. Der Leitindex SMI gewinnt zeitgleich 1,01 Prozent hinzu.

Roche am Morgen mitgeteilt, dass die US-Behörde FDA den Zulassungsantrag für die Covid-19-Therapie Actemra/RoActemra beschleunigt prüfen werde ("Priority Review"). Dabei gehe es um die intravenöse Behandlung von hospitalisierten, erwachsenen Corona-Patienten mit dem Mittel. Im Falle einer Zulassung wäre Actemra/RoActemra laut Roche der erste in den USA zugelassene Immunmodulator zur Behandlung von Corona-Patienten im Krankenhaus.

Auch die Daten zum MS-Mittel Ocrevus werden grundsätzlich als positiv gewertet. Sie bestätigen einmal mehr, dass der Blockbuster wirksam ist.

Vor allem die Entscheidung der FDA dürfte positiv für den Aktienkurs sein, heisst es im Handel.

an/uh

Basel (awp)