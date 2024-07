Roche-Aktie profitiert: Roche erhält FDA-Zulassung für aufgefrischte Version von Susvimo und lanciert KI-gestütztes Diabetes-Tool

Die Gesundheitsbehörde FDA habe der Wiedereinführung der mittels Augenimplantat angewendeten Behandlung zugestimmt, teilte die Roche -Tochter Genentech am Montagabend mit.

Man werde in den kommenden Wochen daran arbeiten, Susvimo in den USA wieder auf den Markt zu bringen und den Netzhautspezialisten und deren AMD-Patienten zur Verfügung zu stellen, hiess es weiter.

Susvimo wurde in den USA erstmals im Jahr 2021 zugelassen. Nur ein Jahr später rief Genentech die Behandlung auf freiwilliger Basis zurück, da einige Implantate die vom Unternehmen angewandten Standards nicht erfüllten. In der Folge wurden das Implantat und die Nachfüllnadeln aktualisiert. Dabei hätten Tests bestätigt, dass die aufgebesserte Version die Leistungsstandards erfüllen, hiess es.

Roche lanciert KI-gestütztes Diabetes-Tool in Europa

Roche bringt in Europa ein neuartiges Diabetes-Tool auf den Markt. Für das Accu-Chek SmartGuide-System habe der Konzern die CE-Kennung erhalten, womit bestätigt wird, dass das KI-gestützte System den Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU entspricht.

Mit dem neuen System könnten Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes über 18 Jahren ihre Glukosespiegel kontinuierlich überwachen, teilte Roche am Dienstag mit.

"Die Aufrechterhaltung eines optimalen Blutzuckerspiegels und die Vermeidung unerwünschter Blutzuckerepisoden ist für Menschen mit Diabetes nach wie vor eine komplexe Aufgabe, die oft bis zu 180 Therapieentscheidungen pro Tag erfordert", wird der Diagnostik-Chef Matt Sause in der Mitteilung zitiert.

Am Dienstag steigen Roche-Papiere an der SIX zeitweise um 0,70 Prozent an auf 245,40 Schweizer Franken.

Basel (awp)