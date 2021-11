Roche-Aktie profitiert nur leicht: Roche lanciert neues Molekulardiagnostiksystem

Beim Cobas 5800 handelt es sich um ein Molekulardiagnostiksystem, das den Zugang zu Tests erweitert und die Patientenversorgung verbessert, teilte Roche am Donnerstag mit.

Das Cobas 5800 System ist ein Neuzugang im Molecular-Portfolio von Roche. Eingeführt wird es in Ländern, die eine CE-Kennung akzeptieren. Durch diese Kennzeichnung erklärt ein Hersteller in der Europäischen Union, dass ein bestimmtes Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dies entsprechend nachgewiesen wurde.

In den USA rechne man mit einer Zulassung durch die US-Behörde FDA im dritten Quartal 2022, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Das Cobas 5800 System ist den Angaben zufolge eine molekulare Echtzeit-PCR-Testlösung, die auf kleinem Raum dank Automatisierung, Konsolidierung, Integration und Standardisierung auch kleineren Laboren, die eine hohe Laborleistung anstreben, eine Alternative bieten.

An der SWX notieren Roche-Papiere zeitweise 0,07 Prozent höher bei 371,05 Schweizer Franken.

