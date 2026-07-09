|Tuberkulose-Infektio
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09.07.2026 07:12:36
Roche-Aktie: Pharmakonzern erhält CE-Zulassung für Bluttest zur TB-Erkennung
Roche hat für seinen Bluttest Elecsys IGRA TB die CE-Kennzeichnung erhalten.
Der eigentliche Testvorgang dauert laut Roche 19 Minuten pro Patient, was etwa halb so lang ist wie bei bisher üblichen Methoden. In einer globalen Studie mit mehreren Zentren in Regionen mit niedriger und hoher Tuberkulose-Häufigkeit erzielte der Test eine hohe Treffsicherheit.
Bei Patienten mit bakteriologisch bestätigter aktiver Tuberkulose erreichte der Test eine relative Empfindlichkeit von 100 Prozent gegenüber einer etablierten Vergleichsmethode. Der Test ist für den Einsatz auf Roches bestehenden Immunoassay-Systemen ausgelegt und soll Labors helfen, manuelle Arbeitsschritte durch Automatisierung zu reduzieren.
Basel (awp)
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