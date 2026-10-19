|Wichtiger Termin
|
19.10.2026 07:26:00
Roche-Aktie: Phamariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Auf einer der wichtigsten europäischen Krebskonferenzen rückt Roche mit mehreren neuen Studiendaten in den Fokus. Die Ergebnisse betreffen unterschiedliche Tumorarten.
Divarasib zeigt überlegene Wirksamkeit bei Lungenkrebs
Die Phase-III-Studie Krascendo 1 untersuchte Divarasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs, der eine bestimmte Genmutation (KRAS G12C) aufweist. Divarasib zeigte dabei eine überlegene Wirksamkeit gegenüber bereits zugelassenen Erstgenerations-Hemmstoffen derselben Zielstruktur. Es handelt sich laut Roche um die einzige globale Studie, die einen Wirkstoff der nächsten Generation direkt mit zugelassenen Erstgenerations-Wirkstoffen vergleicht.
Giredestrant: Daten zur Lebensqualität bei Brustkrebs
Für den Wirkstoff Giredestrant, eine Tablette zur Behandlung von Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs, werden Daten zur Lebensqualität aus der Phase-III-Studie lidEra präsentiert. Diese zeigen, dass die verbesserte Wirksamkeit von Giredestrant gegenüber der Standardhormontherapie nicht auf Kosten der Verträglichkeit oder der Lebensqualität der Patientinnen geht.
Zwischenergebnisse zu Tam-Peli bei Nasenrachenkrebs
Zusätzlich werden Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie Taishan-301 zum Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Tam-Peli (Tambotatug pelitecan) vorgestellt. Die Studie untersuchte Tam-Peli bei stark vorbehandelten Patienten mit wiederkehrendem oder metastasiertem Nasenrachenkrebs. Roche entwickelt und vermarktet Tam-Peli ausserhalb von Festlandchina, Hongkong und Macau und plant, rasch globale Studien in weiteren Tumorarten zu starten.
awp-robot/hr
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer erwartet -- DAX dürfte mit Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.