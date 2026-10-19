Roche-Aktie: Phamariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid

Divarasib zeigt überlegene Wirksamkeit bei Lungenkrebs

Roche wird an der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) vom 23. bis 27. Oktober in Madrid neue Studiendaten zu Lungen- und Brustkrebs vorstellen. Im Mittelpunkt stehen Ergebnisse zu drei Wirkstoffen: Divarasib, Giredestrant und Tam-Peli, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte.

Die Phase-III-Studie Krascendo 1 untersuchte Divarasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs, der eine bestimmte Genmutation (KRAS G12C) aufweist. Divarasib zeigte dabei eine überlegene Wirksamkeit gegenüber bereits zugelassenen Erstgenerations-Hemmstoffen derselben Zielstruktur. Es handelt sich laut Roche um die einzige globale Studie, die einen Wirkstoff der nächsten Generation direkt mit zugelassenen Erstgenerations-Wirkstoffen vergleicht.

Giredestrant: Daten zur Lebensqualität bei Brustkrebs

Für den Wirkstoff Giredestrant, eine Tablette zur Behandlung von Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs, werden Daten zur Lebensqualität aus der Phase-III-Studie lidEra präsentiert. Diese zeigen, dass die verbesserte Wirksamkeit von Giredestrant gegenüber der Standardhormontherapie nicht auf Kosten der Verträglichkeit oder der Lebensqualität der Patientinnen geht.

Zwischenergebnisse zu Tam-Peli bei Nasenrachenkrebs

Zusätzlich werden Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie Taishan-301 zum Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Tam-Peli (Tambotatug pelitecan) vorgestellt. Die Studie untersuchte Tam-Peli bei stark vorbehandelten Patienten mit wiederkehrendem oder metastasiertem Nasenrachenkrebs. Roche entwickelt und vermarktet Tam-Peli ausserhalb von Festlandchina, Hongkong und Macau und plant, rasch globale Studien in weiteren Tumorarten zu starten.

awp-robot/hr

Basel (awp)