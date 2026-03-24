|Atemwegserkrankungen
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24.03.2026 07:36:36
Roche-Aktie: Neuer Test für Atemwegsviren
Der Pharmakonzern Roche hat den neuen Diagnosetest "Cobas Eplex Respiratory Pathogen Panel 3 (RP3)" zur Erkennung von Atemwegserkrankungen lanciert.
Er ermögliche den gleichzeitigen Nachweis von mehr als 20 Viren und Bakterien, darunter SARS-CoV-2, Influenza, RSV und Bordetella pertussis, aus einer einzigen Patientenprobe. Damit sollen Ärztinnen und Ärzte rasch die Ursache von Infektionen bestimmen und gezielte Behandlungen einleiten können.
Der RP3-Test ist laut den Angaben für das Cobas-Eplex-System konzipiert und liefert schnelle Resultate bei minimalem Arbeitsaufwand. Dies erleichtere insbesondere in Spitzenzeiten von Atemwegserkrankungen den Klinikbetrieb und unterstütze ein effizientes Management von Patientenströmen und Isolationskapazitäten.
awp-robot/uh/hr
Basel (awp)
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