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Atemwegserkrankungen 24.03.2026 07:36:36

Roche-Aktie: Neuer Test für Atemwegsviren

Roche-Aktie: Neuer Test für Atemwegsviren

Der Pharmakonzern Roche hat den neuen Diagnosetest "Cobas Eplex Respiratory Pathogen Panel 3 (RP3)" zur Erkennung von Atemwegserkrankungen lanciert.

Der Test sei ab sofort in Ländern erhältlich, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren, heisst es in einer Mitteilung von Roche vom Dienstag.

Er ermögliche den gleichzeitigen Nachweis von mehr als 20 Viren und Bakterien, darunter SARS-CoV-2, Influenza, RSV und Bordetella pertussis, aus einer einzigen Patientenprobe. Damit sollen Ärztinnen und Ärzte rasch die Ursache von Infektionen bestimmen und gezielte Behandlungen einleiten können.

Der RP3-Test ist laut den Angaben für das Cobas-Eplex-System konzipiert und liefert schnelle Resultate bei minimalem Arbeitsaufwand. Dies erleichtere insbesondere in Spitzenzeiten von Atemwegserkrankungen den Klinikbetrieb und unterstütze ein effizientes Management von Patientenströmen und Isolationskapazitäten.

awp-robot/uh/hr

Basel (awp)

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