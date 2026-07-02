|Forschungserfolg
|
02.07.2026 07:42:36
Roche-Aktie: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate
Roche hat mit seinem Lungenkrebs-Kandidaten Divarasib einen Forschungserfolg erzielt.
Das Medikament verlängerte bei Patienten mit einer bestimmten Genmutation im Lungenkrebs (NSCLC) sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Laut Roche waren diese Ergebnisse klinisch und statistisch signifikant.
Die Ergebnisse stammen aus der globalen Phase-III-Studie Krascendo 1 mit 338 Patienten und sind laut Roche die erste direkte Vergleichsstudie zwischen einem KRAS-G12C-Hemmer der nächsten Generation und den bisher verfügbaren Wirkstoffen dieser Klasse.
Konkret wurde Divarasib mit den bereits zugelassenen Wirkstoffen Sotorasib und Adagrasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs verglichen, deren Krebs nach einer Vorbehandlung weiter fortgeschritten war. Dabei handelt es sich um Patienten mit einer sogenannten KRAS-G12C-Mutation, die bei rund 14 Prozent aller nicht-kleinzelligen Lungenkrebsfälle vorkommt.
Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren. Divarasib befindet sich derzeit noch in der klinischen Entwicklung und ist bislang nicht zugelassen.
hr/cg
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich in Grün -- DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Ausverkauf bei Chipwerten
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag freundlich erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht zulegen. Die Märkte in Asien präsentieren sich am Donnerstag erneut uneins.