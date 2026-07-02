Roche-Aktie: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate

In einer zulassungsrelevanten Studie hat der experimentelle Wirkstoff besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate, wie Roche am Donnerstag mitteilte.

Das Medikament verlängerte bei Patienten mit einer bestimmten Genmutation im Lungenkrebs (NSCLC) sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Laut Roche waren diese Ergebnisse klinisch und statistisch signifikant.

Die Ergebnisse stammen aus der globalen Phase-III-Studie Krascendo 1 mit 338 Patienten und sind laut Roche die erste direkte Vergleichsstudie zwischen einem KRAS-G12C-Hemmer der nächsten Generation und den bisher verfügbaren Wirkstoffen dieser Klasse.

Konkret wurde Divarasib mit den bereits zugelassenen Wirkstoffen Sotorasib und Adagrasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs verglichen, deren Krebs nach einer Vorbehandlung weiter fortgeschritten war. Dabei handelt es sich um Patienten mit einer sogenannten KRAS-G12C-Mutation, die bei rund 14 Prozent aller nicht-kleinzelligen Lungenkrebsfälle vorkommt.

Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren. Divarasib befindet sich derzeit noch in der klinischen Entwicklung und ist bislang nicht zugelassen.

hr/cg

Basel (awp)