Roche-Aktie legt zu: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate

In einer zulassungsrelevanten Studie hat der experimentelle Wirkstoff besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate, wie Roche am Donnerstag mitteilte.

Das Medikament verlängerte bei Patienten mit einer bestimmten Genmutation im Lungenkrebs (NSCLC) sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Laut Roche waren diese Ergebnisse klinisch und statistisch signifikant.

Die Ergebnisse stammen aus der globalen Phase-III-Studie Krascendo 1 mit 338 Patienten und sind laut Roche die erste direkte Vergleichsstudie zwischen einem KRAS-G12C-Hemmer der nächsten Generation und den bisher verfügbaren Wirkstoffen dieser Klasse.

Konkret wurde Divarasib mit den bereits zugelassenen Wirkstoffen Sotorasib und Adagrasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs verglichen, deren Krebs nach einer Vorbehandlung weiter fortgeschritten war. Dabei handelt es sich um Patienten mit einer sogenannten KRAS-G12C-Mutation, die bei rund 14 Prozent aller nicht-kleinzelligen Lungenkrebsfälle vorkommt.

Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren. Divarasib befindet sich derzeit noch in der klinischen Entwicklung und ist bislang nicht zugelassen.

Roche-Aktien nach ermutigenden Studiendaten gesucht

Roche< kann am Donnerstag mit einem Studienerfolg punkten. In einer zulassungsrelevanten Studie hat das Lungenkrebsmittel Divarasib besser als bereits zugelassene Behandlungen gewirkt. Analysten äussern sich denn auch überwiegend wohlwollend über die Daten.

Am Donnerstag gewinnen Roche-Aktien zeitweise 1,46 Prozent auf 333,60 Franken hinzu. Der Leitindex SMI steigt zeitgleich um 0,39 Prozent.

Die meisten Analysten bewerten die Daten als ermutigend und positiv. Gerade als Zweitlinien-Therapie könnte sich das Roche-Präparat gut am Markt etablieren, schreiben etwa die Experten der UBS und von JPMorgan. Sie trauen dem Mittel dabei einen Spitzenumsatz von bis zu einer Milliarde US-Dollar zu.

Als Erstlinienbehandlung müsse sich Divarasib erst noch bewähren. Für den zuständigen Jefferies-Analysten stellt dies auch die eigentliche Hürde dar. Die Daten aus dieser Studie würden aber erst im kommenden Jahr erwartet. Dieser Markt stelle aber ein deutlich grösseres Umsatzpotenzial dar als der Einsatz als Zweitlinie, wenn die Patienten also bereits einen ersten Behandlungsversuch hinter sich haben.

Derweil glauben die Analysten der ZKB und von Vontobel, dass Divarasib sich dank seiner guten Wirksamkeit sehr gut als Standardtherapie in der vorgesehenen Indikation etablieren könnte.

Basel / Zürich (awp)