Roche.Aktie: Längerfristige Wirksamkeit von Roches SMA-Mittel Evrysdi untermauert - Roche lanciert neuen COVID 19-Diagnosetest

Am Mittwoch legte der Konzern entsprechende Daten aus seiner Jewelfish-Studie vor, in der Patienten mit der erblichen Muskelerkrankung Spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1, 2 oder 3 im Alter von 6 Monaten bis 60 Jahren behandelt wurden.

Diese Patienten waren allesamt zuvor mit anderen zugelassenen oder in der Erprobung befindlichen SMA-Therapien behandelt worden, darunter Spinraza von Biogen oder Zolgensma von Novartis. Die Daten zeigten, dass Evrysdi die motorischen Funktionen verbesserte oder aufrechterhielt und zu einem raschen Anstieg der SMN-Proteinspiegel führte, der auch nach zweijähriger Behandlung anhielt. Diese Daten wird Roche laut Mitteilung nun auf dem Fachkongress World Muscle Society (WMS) vorstellen.

Menschen mit SMA sind den Angaben zufolge nicht in der Lage, genügend SMN-Protein (Survival Motor Neuron) zu produzieren, was zu einer schwächenden und potenziell tödlichen Muskelschwäche führt. Die Studie zeigte, dass Evrysdi nach vierwöchiger Behandlung in allen Patientengruppen zu einem zweifachen Anstieg der mittleren SMN-Proteinwerte gegenüber dem Ausgangswert führte, unabhängig von der vorherigen Behandlung. Die nach 4-wöchiger Behandlung erreichten SMN-Proteinspiegel blieben über zwei Jahre lang erhalten.

Roche bringt neuen COVID-19-Diagnosetest heraus

Der Pharmakonzern Roche lanciert einen weiterentwickelten Diagnosetest zur Identifikation von Covid-19-Infektionen. Der SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest 2.0 wird in Europa sowohl für die professionelle Verwendung wie auch für den Gebrauch durch Private eingeführt, teilte Roche am Mittwoch mit.

Die Distribution der insgesamt drei neuen Test der neuesten Generation soll in den kommenden Wochen in den Ländern starten, welche die CE-Kennzeichnung akzeptieren. Roche verspricht mit diesen Tests "zuverlässige Resultate innerhalb 15 Minuten".

Roche kann gemäss den Angaben von jedem dieser drei neuen Test "mehrere Zehnmillionen monatlich" herstellen und liefern.

