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31.08.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Montagmittag Verluste

Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Montagmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 355,10 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 355,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 355,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 358,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 87'360 Roche-Aktien.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,20 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 28,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,26 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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