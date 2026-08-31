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31.08.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche verbilligt sich am Montagvormittag

Roche Aktie News: Roche verbilligt sich am Montagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 357,00 CHF.

Um 09:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 357,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 356,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 358,00 CHF. Bisher wurden heute 20'930 Roche-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 375,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,27 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 29,36 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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