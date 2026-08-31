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31.08.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Roche

Roche Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Roche

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 352,80 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 352,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'289 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 352,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 358,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 184'473 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 6,12 Prozent niedriger. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,51 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,26 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
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