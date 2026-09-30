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30.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Mittwochmittag ins Plus
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 350,10 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 350,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'913 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 353,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 131'567 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 7,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 254,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,45 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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