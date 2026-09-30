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30.09.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche zieht am Mittwochvormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 351,70 CHF zu.
Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 351,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Bei 352,40 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,10 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 43'054 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,85 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 254,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,45 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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