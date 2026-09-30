Roche Aktie News: Roche zieht am Mittwochvormittag an

Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 351,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Bei 352,40 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,10 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 43'054 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,85 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 254,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,45 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline

Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit

Roche-Aktie tiefer: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen