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30.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche zieht am Mittwochvormittag an

Roche Aktie News: Roche zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 351,70 CHF zu.

Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 351,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Bei 352,40 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,10 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 43'054 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,85 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 254,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,45 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’936.45 30.09.2026 11:02:39
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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