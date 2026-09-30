Roche Aktie News: Roche am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Wert von 349,20 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'892 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 353,00 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 348,20 CHF. Bei 350,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 249'255 Stück.

Bei einem Wert von 375,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 254,00 CHF am 01.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 27,26 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,45 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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