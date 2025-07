Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 260,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'958 Punkten notiert. Bei 261,40 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 50'792 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Roche-Aktie

Roche-Aktie gesucht: Vielversprechende Daten zu Alzheimer-Kandidat

Roche-Aktie tiefer: Roche erhält ablehnende Empfehlung vom CHMP für DMD-Gentherapie