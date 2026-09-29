Roche Aktie News: Roche am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 353,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'020 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 351,60 CHF. Bei 354,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 165'393 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 252,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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