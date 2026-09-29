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29.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Roche Aktie News: Roche tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 353,80 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 353,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'955 Punkten realisiert. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 352,70 CHF ab. Bei 354,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 30'449 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 5,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,70 CHF am 30.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 40,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,45 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 14’844.39 13.95 SXBVXU
Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’999.54 29.09.2026 10:32:40
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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