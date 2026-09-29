Roche Aktie News: Roche tendiert am Nachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 350,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'951 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 349,30 CHF. Bei 354,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 359'808 Roche-Aktien.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 38,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,45 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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