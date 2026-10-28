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28.10.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts
Die Aktie von Roche hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 398,80 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 398,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'588 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 400,30 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 392,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 397,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 471'464 Roche-Aktien.
Am 28.10.2026 markierte das Papier bei 400,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 258,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 35,26 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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