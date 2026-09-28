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28.09.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag schwächer

Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 355,60 CHF.

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 355,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'975 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 351,90 CHF. Mit einem Wert von 364,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 212'188 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 29,08 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 8.97 SPBYFU
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Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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