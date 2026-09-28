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28.09.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 365,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 365,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'069 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie legte bis auf 365,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 30'399 Aktien.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 2,82 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 252,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 31,00 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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