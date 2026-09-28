Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 354,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 350,40 CHF aus. Bei 364,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 373'862 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 252,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,46 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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