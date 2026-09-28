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28.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 354,60 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 354,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 350,40 CHF aus. Bei 364,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 373'862 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 252,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,46 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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