Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Mittag ins Minus

Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 362,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'410 Punkten realisiert. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 362,10 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 366,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 74'198 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,35 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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