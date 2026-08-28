|
28.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 362,10 CHF.
Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 362,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'410 Punkten realisiert. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 362,10 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 366,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 74'198 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 375,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,35 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.
Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Aktien von Roche und Eli Lilly im Minus: FDA genehmigt gemeinsamen Alzheimer-Bluttest
Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert
Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.