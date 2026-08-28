Roche Aktie News: Roche gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 365,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 366,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 366,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'406 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 2,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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