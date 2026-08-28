Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag im Minusbereich

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 359,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'406 Punkten realisiert. Bei 357,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 366,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 186'136 Aktien.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,53 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,85 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,26 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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