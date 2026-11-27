Mit einem Kurs von 403,90 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'862 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 404,70 CHF. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 400,80 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 400,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 114'860 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,73 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,98 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Roche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Roche-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform